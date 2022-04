Angeklagter in Itzehoer Prozess in Psychiatrie eingewiesen

Itzehoe (dpa/lno) –

Nach einer tödlichen Messerattacke in Brunsbüttel hat das Landgericht Itzehoe einen wegen Totschlags angeklagten Mann wegen absoluter Schuldunfähigkeit freigesprochen. Der Mann sei in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden, sagte eine Sprecherin des Gerichts am Dienstag. Das 25 Jahre alte Opfer hatte bei einem Streit am 7. März 2021 in einer Wohnung in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) viele Stichverletzungen erlitten und war verblutet.