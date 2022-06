Angeklagter bestreitet Mordversuch mit Kampfhund

Hannover (dpa/lni) –

Ein Mann soll in Hannover einen Mordversuch mit Hilfe seines Kampfhundes verübt haben. Zum Prozessauftakt hat der Angeklagte bestritten, seinen Hund auf einen damals 19-Jährigen gehetzt und den Mann anschließend mit einem Messer attackiert zu haben. Der 46-Jährige beschrieb den Vorfall am Mittwoch als Selbstverteidigung. Der andere habe ihn angegriffen und sein Hund habe sich von der Leine losgerissen, hieß es in einer vom Verteidiger des Türken vorgelesenen Erklärung. Der 19-Jährige erlitt tiefe Schnittwunden. Laut Anklage soll der 46-Jährige im September 2021 versucht haben, den jungen Mann aus Rache zu ermorden, weil dieser ein Jahr zuvor den Sohn des Angeklagten verletzt habe. (Az.: 39 Ks 24/21)