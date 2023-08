Angehende Justizvollzugsbeamte bekommen mehr Geld

Hamburg (dpa/lno) –

Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in der Justiz bekommen angehenden Vollzugsbeamte in Hamburg deutlich mehr Geld. «Anwärterinnen und Anwärter werden in ihrer Ausbildung rund 400 Euro brutto mehr erhalten», sagte Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. «Mit der Maßnahme wollen wir zur Attraktivitätssteigerung in diesem sehr verantwortungsvollen Beruf beitragen.»

Bisher hätten die Anwärter im Allgemeinen Justizvollzugsdienst rund 2000 Euro brutto pro Monat verdient. Durch die Anhebung des sogenannten Anwärtersonderzuschlags zum 1. September seien es rund 400 Euro mehr. Derzeit werden laut Behörde 87 Nachwuchskräfte im Allgemeinen Justizvollzugsdienst ausgebildet. Von den 40 in diesem Jahr möglichen Ausbildungsplätzen habe man nur 22 belegen können.

Auch in anderen Bereichen ihres Ressorts hat Gallina Mühe, ausreichend Personal zu finden, vor allem für die Geschäftsstellen der Gerichte. «Anders als in anderen Bereichen haben wir hier kein Stellen-Problem: Die Stellen sind da, uns fehlen nur ausreichend Bewerberinnen und Bewerber, die entsprechend qualifiziert sind.»