Angebot an Ausbildungsstellen in Hamburg gesunken

Das Angebot an Ausbildungsstellen in Hamburg ist gesunken. Von Oktober 2024 bis Mai sind 8.385 Ausbildungsstellen gemeldet worden, wie die Agentur für Arbeit in Hamburg mitteilte. Im Vergleich zum vorigen Berichtszeitraum entspricht das einem Rückgang um 7,8 Prozent. Die Zahl der Bewerber ist im Zeitvergleich dagegen gestiegen: um 18,3 Prozent auf 5.967.

Der Leiter der Hamburger Agentur für Arbeit, Sönke Fock, wies laut Mitteilung darauf hin, dass die Zahl der Stellen weiter die der Bewerber übersteigt. Aufgrund der gegenläufigen Entwicklung verschärfe sich allerdings die Situation der Bewerber, einen Ausbildungsplatz zu finden.