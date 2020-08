Angeblicher Polizei-V-Mann soll in Prozess aussagen

Eine goldfarbene Justitia-Figur. Foto: Britta Pedersen/zb/dpa

Celle/Braunschweig (dpa/lni) – Im Abu-Walaa-Terrorprozess in Celle soll ein Zeuge aussagen, der angeblich der ehemalige wichtigste V-Mann der Polizei in islamistischen Kreisen ist. Die Verteidigung des Hildesheimer Predigers habe den Zeugen benannt, sagte ein Sprecher des Oberlandesgerichts und bestätigte einen Bericht der «Braunschweiger Zeitung».

Das Gericht wisse aber nicht, ob der Mann tatsächlich jener Spitzel ist, der dem Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, auf der Spur war. «Der Senat hat keine eigenen Erkenntnisse zu der Person», sagte der Sprecher am Mittwoch. Der Zeuge soll am 16. September und an vier weiteren Prozesstagen aussagen.

Dem Zeitungsbericht nach will der Verteidiger von Abu Walaa den V-Mann identifiziert haben, der in der Öffentlichkeit unter dem Tarnnamen «Murat Cem» bekannt ist. Der Informant will die Polizei in Nordrhein-Westfalen früh vor Amri gewarnt haben. Bei dessen Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt 2016 wurden zwölf Menschen getötet. Am Montag sagte der V-Mann per Videoschaltung in einem Düsseldorfer Untersuchungsausschuss aus, wobei seine Stimme verfremdet wurde.

Den Angaben nach war er eigentlich auf Abu Walaa angesetzt. Der Prediger gilt als Statthalter der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Deutschland. Er und weitere Angeklagte stehen seit 2017 vor Gericht. Sie sollen junge Gläubige für den IS rekrutiert haben.