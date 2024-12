Andrej Rubljow schlägt auch 2025 am Rothenbaum auf

Hamburg (dpa/lno) –

Das Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum hat seinen ersten Topspieler für die Ausgabe im kommenden Jahr. Wie der Veranstalter mitteilte, wird der russische Profi Andrej Rubljow bei dem ATP500-Turnier in der Hansestadt aufschlagen. Weitere Teilnehmer der Hamburg Open sollen in den nächsten Wochen bekanntgegeben werden. Auch die Zusage von Lokalmatador Alexander Zverev steht bislang noch aus.

Rubljow ist die aktuelle Nummer acht der Weltrangliste. Der Grundlinienspieler tritt zum fünften Mal in Hamburg an. In der Hansestadt gewann er 2020 gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas den Titel. Insgesamt hat der 27-Jährige bislang 16 Turniere gewonnen.

Hamburg wieder früher im ATP-Kalender

Die Hamburg Open rücken 2025 im Terminkalender der ATP-Tour wieder nach vorn. Die Profis treffen sich im nächsten Jahr vom 17. bis zum 24. Mai auf der traditionsreichen Anlage am Rothenbaum. Das Turnier findet damit wieder unmittelbar vor den French Open statt, die am 25. Mai in Paris starten. In diesem Jahr wurde im Juli gespielt.