Andreas Kleinau wird neuer Chef der HafenCity Hamburg GmbH

Hamburg (dpa/lno) – Die HafenCity Hamburg GmbH, zuständig für große Stadtentwicklungsvorhaben der Hansestadt, bekommt mit Andreas Kleinau einen neuen Chef. Der bisherige langjährige Vorstandschef Jürgen Bruns-Berentelg tritt Anfang November in den Ruhestand. «Nach mehr als 18 Jahren ist sozusagen mein Gestaltungsbedürfnis mit der HafenCity beendet», sagte er am Mittwoch.

Kleinau, der bereits seit einem halben Jahr Geschäftsführer bei der HafenCity Hamburg GmbH sei, werde in siebeneinhalb Monaten das Ruder übernehmen. Die HafenCity Hamburg GmbH verantwortet die großen Stadtentwicklungsprojekte Grasbrook, Science City Hamburg Bahrenfeld, Billebogen und HafenCity.

Kleinau, zuvor geschäftsführender Gesellschafter der Beratungsfirma Combine Consulting, kündigte an, Bruns-Berentelgs Arbeit fortzusetzen. «Kontinuität wird das sein, was ich auf jeden Fall mitbringe, aber nicht Kontinuität im Sinne des Stehenbleibens, sondern in der Weiterentwicklung.» Unter anderem seien eine Neuorganisation des Unternehmens und ein neuer Firmensitz in der HafenCity in einem Null-Emissionshaus geplant.

