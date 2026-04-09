Andreas Bergmann nicht länger Trainer von Viertligist Altona

Der abstiegsbedrohte Fußball-Regionalligist Altona 93 trennt sich von Andreas Bergmann, der einst auch Bochum trainierte. (Archivbild) picture alliance / dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Der abstiegsbedrohte Fußball-Regionalligist Altona 93 hat sich von Trainer Andreas Bergmann getrennt. «Unser gemeinsamer Plan für die kommende Saison, dass Andreas seine Trainertätigkeit beendet und ausschließlich als sportlicher Leiter arbeitet, haben wir bewusst vorgezogen», teilte der Viertliga-Aufsteiger aus Hamburg mit.

So wolle der Club einen «frischen Impuls» setzen. Co-Trainer André Trulsen und der technische Leiter Olaf Rosenthal übernehmen für den Rest der Saison. Altona 93 war im vergangenen Sommer mit Bergmann von der Hamburger Oberliga in die vierte Klasse aufgestiegen. Doch der Club steckt als Letzter tief im Tabellenkeller fest.

Bergmann trainierte den Club seit Sommer 2020. Zwischen 2004 und 2006 arbeitete der heute 66-Jährige als Trainer des FC St. Pauli. Für 16 Spiele war er ab 2009 Interimstrainer von Hannover 96. Zudem coachte er den VfL Bochum und Hansa Rostock.