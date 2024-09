Andrang an der Ostseeküste am letzten Sommerwochenende

Timmendorfer Strand/Scharbeutz (dpa/lno) – Vor den Strandkorbverleihern bilden sich Schlangen, am Strand herrscht Gedränge, und im Wasser wird getobt – an der Ostseeküste haben die Menschen in Erwartung des Wetterumschwungs das letzte Sommerwochenende noch einmal intensiv genutzt. An der Lübecker Bucht herrschte Andrang.

An einigen Strandkorbvermietern bildeten sich schon am Vormittag Schlangen. Viele Touristen und Tagesgäste badeten im 20 Grad warmen Wasser. Viele sind noch mal gekommen wegen des tollen Wetters, sagt eine Strandkorbvermieterin in Scharbeutz. Auch in Timmendorfer Strand freut sich ein Strandkorbvermieter. Es sei schon voller als sonst um die Jahreszeit. Alle wollten noch mal das tolle Sommerwetter mitnehmen. Einzig die dicken Algen an einigen Strandabschnitten störten die Sommerlaune an der Ostsee. Doch meist fand sich ein Abschnitt ohne Algen.

Mit dem spätsommerlichen Wetter ist es in Deutschland vorerst vorbei. Es stehe ein markanter Wetterumschwung an, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.