Andersson-Comeback beim THW Kiel: Der alte Mann und das Tor

Mattias Andersson (r) wärmt sich vor einem Spiel auf. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – In der 25. Spielminute war es soweit: Mattias Andersson feierte sein Comeback im Tor des THW Kiel. Und dass der deutsche Handball-Rekordmeister seine Bundesliga-Partie gegen die TSV Hannover am Ende mit 34:31 (17:18) gewann, lag auch an dem 42-jährigen «alten Schweden», der zwei wichtige Paraden zeigte.

Andersson, der zuletzt am 3. Juni 2018 für die SG Flensburg-Handewitt ein Ligaspiel bestritten hatte und eigentlich als Torwarttrainer für den THW arbeitet, war nach der Verletzung von Stammkeeper Niklas Landin reaktiviert worden, um Dario Quenstedt zu unterstützen. Und diese Aufgabe meisterte er mit Bravour.

«Bei Mattias Anderssons Einwechslung ging es darum, Dario eine Pause zu verschaffen», sagte «Zebra»-Coach Filip Jicha nach der Partie. Und ergänzte: «Mattias hat dann gleich seine Erfahrung und Klasse unter Beweis gestellt – das verliert man einfach nicht.»

Durch die Paraden von Andersson verkürzte der THW den Rückstand vor der Pause von 12:15 auf 15:16. Nach der Pause kehrte Quenstedt dann zwischen die Pfosten zurück und sicherte mit insgesamt elf abgewehrten Bällen den zweiten Saisonsieg der Kieler. «Dario hatte vorher unglaubliches Pech, ist dann aber cool geblieben und hat mit seinen Paraden den Sieg festgehalten», lobte Jicha.

Andersson, der bereits von 2001 bis 2008 für den THW gespielt hatte, blieb bescheiden. «Wer hätte gedacht dass ich 19 Jahre später wieder für den gleichen Club spielen würde?», schrieb er auf seinem Instagram-Kanal: «Ich nicht! Danke an meine Mannschaftskameraden, den Verein und die Fans für die Unterstützung und einen fantastischen Empfang.» Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) geht Anderssons Reise weiter. Mit den «Zebras» tritt er dann bei der HSG Wetzlar an.

