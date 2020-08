Andersson bleibt Torwarttrainer der Kieler Handballer

Kiel (dpa/lno) – Der Schwede Mattias Andersson bleibt Torwarttrainer bei Handball-Rekordmeister THW Kiel. «Die regelmäßige Arbeit, seine Erfahrung und seine Trainingsmethoden helfen, unser Torhütergespann noch besser zu machen», sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Dienstag. Der 42-jährige Andersson wird, wie in den zwei Spielzeiten zuvor, nicht permanent in Kiel sein, sondern in Präsenzphasen mit dem dänischen Welthandballer Niklas Landin und Dario Quenstedt arbeiten.

«Ich möchte den eingeschlagenen Weg fortsetzen, für neue Impulse sorgen und diese zwei hervorragenden Torhüter mit meinen Mitteln unterstützen», sagte Andersson, der seit dem 1. Februar auch leitender Torwarttrainer des Deutschen Handballbunds (DHB) ist. Er freue sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Chefcoach Filip Jicha und dessen Assistent Christian Sprenger.

