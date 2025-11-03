Geldautomat im Landkreis Hildesheim gesprengt

03. November 2025 9:29
In Freden ist am frühen Montagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa
Freden (dpa/lni) –

Im Landkreis Hildesheim ist ein Geldautomat gesprengt worden. Nach Angaben der Polizei kam es am frühen Montagmorgen in Freden zu dem Vorfall. Verletzte gab es demnach nicht; das Bankgebäude wurde beschädigt.

Mindestens zwei Verdächtige flohen nach bisherigen Erkenntnissen nach der Sprengung zu Fuß in Richtung Bahnhof des Ortes. Von Ihnen fehlte zunächst jede Spur. Ob und wie viel Bargeld gestohlen wurde, war am Morgen ebenfalls noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

