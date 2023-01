Andacht für Opfer von Messerattacke in Brokstedt

Brokstedt (dpa) –

Mit einer Andacht gedenkt die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Brokstedt heute der Opfer des Messerangriffs in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg. Wie der Kirchenkreis Altholstein am Donnerstag mitteilte, ist die Andacht für 17.00 Uhr in der Brokstedter Kirche angesetzt. Besucherinnen und Besucher könnten dann eine Kerze entzünden. Es soll zudem den Rettungskräften gedankt werden.

Bei der Messerattacke in dem Regionalzug waren am Mittwoch eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger getötet worden; fünf Menschen wurden verletzt. Auch der 33-jährige Angreifer, ein staatenloser Palästinenser, der von anderen Fahrgästen überwältigt worden war, wurde leicht verletzt.