Anbringung von Schleife wegen loser Steine verschoben

Lübeck (dpa/lno) –

Die für den heutigen Freitag geplante Anbringung einer großen roten Schleife am Nordturm des Lübecker Domes ist aus Sicherheitsgründen verschoben worden. Bei der Vorbereitung zur Anbringung der Schleife am Donnerstag seien an der Nordwestecke des Turmes lose Steine festgestellt worden, sagte eine Sprecherin des Kirchenkreises am Freitag. Aktuell sei jetzt geplant, am Montag die Turmecke zu sichern, sagte die Sprecherin. Am Dienstag solle dann die Banderole und am Mittwoch die Schleife angebracht werden.

Die Schäden seien vorher nicht erkennbar gewesen, sagte Carlos Blohm vom Bauausschuss der Domgemeinde am Freitag. Das zeige, dass die knapp 115 Meter hohen Türme des Doms dringend saniert werden müssten. Die Schleife signalisiert das Jubiläum des Domes, der in diesem Jahr 850 Jahre alt wird.