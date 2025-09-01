Anbau von Reetdachhaus brennt – 72-Jähriger stirbt

01. September 2025 14:52
Beim Brand eines Reetdachhauses im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist ein 72 Jahre alter Mann gestorben. Carsten Rehder/dpa
Bredenbek (dpa/lno) –

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist ein 72 Jahre alter Mann bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Der Anbau eines Reetdachhauses sei am Morgen aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Wenig später hätten die Rettungskräfte den toten Wohnungsinhaber in dem von dem Feuer betroffenen Bereich gefunden. Ein Übergreifen der Flammen auf das Reetdachhaus habe die Feuerwehr verhindern können. Die genauen Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben, waren zunächst unklar.

