Anbaden in der Förde: 80 Mutige wagen sich ins kalte Wasser

Kiel (dpa/lno) –

Rund 80 wagemutige Schwimmer haben am Sonntag die Badesaison an der Kieler Förde eröffnet. Im Seebad Düsternbrook stiegen sie vom Steg ins fünf Grad kalte Ostseewasser und schwammen einige Meter zum gegenüberliegenden Steg. Vor dem Bad hatten sie im Sonnenschein einige Aufwärmübungen unter Anleitung einer Vorturnerin gemacht, wie ein dpa-Fotograf beobachtete. Eine Gruppe Cheerleader von Holstein-Kiel sorgte für gute Stimmung. Die Badenden waren meist junge Erwachsene, Männer und Frauen in etwa gleich großer Zahl.