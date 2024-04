Anbaden an der Lübecker Bucht

Scharbeutz (dpa/lno) –

Im Mai beginnt traditionell in der Lübecker Bucht die Badesaison. An drei verschiedenen Tagen findet in den Ostseebädern Rettin, Scharbeutz und Travemünde das traditionelle Anbaden statt. Den Anfang mache am 1. Mai der kleine Ostseeort Rettin im Kreis Ostholstein, teilte die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht am Donnerstag mit. Am 5. Mai werde die Badesaison in Scharbeutz im Kreis Ostholstein eröffnet und am 11. Mai werde beim in Travemünde der Start der diesjährigen Badesaison gefeiert, heißt es in der Mitteilung.

Bei jedem der Anbaden-Events gibt es den Angaben zufolge für diejenigen, die sich ins Meer trauen, eine Urkunde und ein kleines Strand-Accessoire. Doch auch für die, die lieber am Strand bleiben, gibt es am Strand viel Spaß. In Rettin wird das schönste Anbade-Kostüm prämiert, beim Scharbeutzer Anbaden heizt ein Shanty-Chor am Strand den Badenden ein und in Travemünde können die Teilnehmer im Wasser ein Quietsche-Entchen ergattern, das sie an Land gegen ein Anbade-T-Shirt eintauschen können.