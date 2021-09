An Ida-Ehre-Schule suspendierte Schüler wieder im Unterricht

Hamburg (dpa/lno) – Die im Zusammenhang mit den Geschehnissen um den Angriff auf einen Polizisten an der Ida-Ehre-Schule suspendierten elf Schüler nehmen alle wieder am Unterricht teil. «Die genannten Personen sind nicht mehr suspendiert», sagte eine Sprecherin der Schulbehörde am Montag auf Anfrage. Sie betonte, die Suspendierung sei keine Strafe, sondern eine vorübergehende Maßnahme gewesen.

Die Kinder – unter ihnen sowohl aktiv tätige, wie auch Geschädigte – seien beurlaubt worden, «damit die sehr komplexe Situation mit Beschuldigten und mit Opfern innerhalb der Situation geklärt werden konnte, ohne dass diese beiden Gruppen aufeinander treffen würden». Es habe sich dabei um eine Vorsichts- und Schutzmaßnahme gehandelt. «Alle Kinder sind nach der Klärung der Situation, so wie vorgesehen, natürlich wieder im Unterricht.»

Am 19. August wollte ein Polizist, der als «Cop4You» für die Betreuung der Schule zuständig war, einen 13-Jährigen in Gewahrsam nehmen, der einen anderen Schüler attackiert hatte. Daraufhin griffen nach Angaben der Polizei mehrere Schüler den Beamten an und beleidigten ihn. Zwischenzeitlich seien mehr als 80 Schüler vor Ort gewesen. Zwei 13-Jährige und ein 12-Jähriger wurden im Anschluss in Gewahrsam genommen und später ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchter Gefangenenbefreiung und Beleidigung.

