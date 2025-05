An diesen Orten fühlt sich Nico Santos heimisch

Berlin (dpa) –

Er wurde in Bremen geboren, wuchs auf Mallorca auf und wohnt mittlerweile auch in Berlin: Popsänger Nico Santos (32) legt sich ungern fest, wo er sich heimisch fühlt. «Ich habe 20 Jahre auf Mallorca gelebt. Aber fünf Jahre vor meinem Umzug nach Deutschland habe ich das Gefühl gehabt, dass Mallorca zu klein für diese große, weite Musikwelt ist, in die ich eintauchen wollte. Ich habe dann hinterfragt, ob Mallorca wirklich mein Zuhause ist», sagte Santos der Deutschen Presse-Agentur.

Mittlerweile fühle er sich auch in Berlin mehr als zu Hause. «Die schöne Erkenntnis ist jetzt, dass ich zwei Orte habe, an denen ich mich wohlfühle und an denen meine Familie ist. Denn wir leben in Berlin und auf Mallorca und beides fühlt sich wirklich an wie zu Hause.»

10 Jahre nach «Home» kommt der zweite Teil

Auf seiner aktuellen Single «Home Pt. 2» beschäftigt sich der Songwriter mit der Frage, was Heimat für ihn bedeutet. Das Lied erschien zehn Jahre nach Santos‘ erstem Charthit «Home» und handle vom «erwachsen gewordenen Nico», der mittlerweile eine Familie habe und sich immer freue, nach Hause zu kommen.