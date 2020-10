Amtsgericht verhandelt gegen Windkraft-Unternehmer

Meppen (dpa/lni) – Im Zusammenhang mit Betrugsermittlungen gegen einen Windkraft-Unternehmer aus dem Emsland steht in der kommenden Woche ein Verhandlungstermin am Amtsgericht Meppen an. Eine Gerichtssprecherin bestätigte am Montag, dass der Unternehmer sich wegen zwei Betrugsstraftaten am Mittwoch nächster Woche vor dem Schöffengericht in der emsländischen Kreisstadt verantworten müsse.

Einem Bericht der «Neuen Osnabrücker Zeitung» zufolge geht es um zwei Teilaspekte aus dem Ermittlungs-Großkomplex gegen den Unternehmer: Bei einem millionenschweren Flächendeal im Landkreis Rotenburg soll der Angeklagte in zwei Fällen keine Maklergebühr gezahlt haben.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt gegen den seit April in Untersuchungshaft sitzenden Unternehmer und weitere Beschuldigte vor allem aus seiner Familie unter anderem wegen des Vorwurfs des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs. Sie sollen Investoren mit gefälschten Urkunden um mehr als elf Millionen Euro betrogen haben.

