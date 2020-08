Amtsberg will auf Platz 1 der Landesliste zur Bundestagswahl

Luise Amtsberg (Bündnis90/Grüne), spricht. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Kiel (dpa/lno) – Die Spitzen-Grüne Luise Amtsberg will zur Bundestagswahl im nächsten Jahr zum dritten Mal nacheinander auf Platz 1 der Landesliste in Schleswig-Holstein kandidieren. «Ich möchte gern die Spitzenkandidatur für Schleswig-Holstein gemeinsam mit Robert Habeck machen», sagte Amtsberg am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Der Grünen-Bundesvorsitzende Habeck wird auf Listenplatz 2 im Norden erwartet. «Platz 1 und 2 gehören für uns Grüne zusammen», sagte Amtsberg.

Amtsberg stellte auch klar, für die Spitzenkandidatur ihrer Partei zur Landtagswahl 2022 stehe sie nicht zur Verfügung. «Ich sehe mich in den nächsten Jahren in Berlin», sagte die 35-Jährige. Sie sei der Bundespolitik verschrieben. Die studierte Islamwissenschaftlerin verwies auf ihre Themen an der Schnittstelle zwischen Außen- und Innenpolitik wie Flüchtlingspolitik und sozialer Zusammenhalt der Gesellschaft. Die Corona-Pandemie habe die soziale Spaltung in Deutschland neu sichtbar gemacht und die Defizite in der Gesellschaft offenbart.

Die Listenplätze 1 und 3 sowie fortlaufend die ungeraden Zahlen sind bei den Grünen den Frauen vorbehalten. Zur Bundestagswahl sind bei den Nord-Grünen die Bundestagsabgeordneten Ingrid Nestle (42) und Konstantin von Notz (49) auf den Plätzen 3 und 4 zu erwarten. Die Grünen kalkulieren nach derzeitigem Stand damit, dass sie bei einem Ergebnis um 15 Prozent nach der nächsten Wahl mindestens fünf Abgeordnete aus dem Norden stellen können. Grünen-Parteichef Habeck (50) will im Wahlkreis Flensburg-Schleswig als Direktkandidat zur Bundestagswahl antreten.