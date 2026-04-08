America’s Cup: US-Team wird fünfter Herausforderer

Newport/Rhode Island (dpa/lno) –

Die neuseeländischen America’s-Cup-Titelverteidiger haben eine fünfte Herausforderung akzeptiert: Im American Racing Challenger Team USA kehren die 30-maligen amerikanischen Rekordsieger auf die Cup-Bühne zurück. Bereits für den 38. Louis Vuitton America’s Cup dabei sind Sir Ben Ainslies Team GB1, Patrizio Bertellis Team Luna Rossa (Italien), Ernesto Bertarellis Tudor Team Alinghi (Schweiz) und das französische La Roche-Posay Racing Team um den Deutsch-Franzosen Stephan Kandler und Co-Teamchef Bruno Dubois.

Hinter der neuen amerikanischen Kampagne, die am 8. April vom America’s-Cup-Management vorgestellt wurde, stehen die Unternehmer Chris Welsh und Karel Komárek. Das Team wird vom erfahrenen 64-jährigen America’s-Cup- und Weltumsegler Ken Read (USA) geführt, der schon für «Mister America’s Cup» Dennis Conner im Einsatz war. Herausfordernder Verein ist der Yacht Club Sail Newport. Der neue US-Rennstall hat für die kommende Cup-Auflage 2027 in Neapel die Boote vom amerikanischen Vorgänger-Team American Magic übernommen, darunter die AC75-Yacht «Patriot».

Für die 38. Cup-Edition sind keine Neubauten gestattet. Die Teams treten mit den überarbeiteten Cup-Yachten aus dem 37. Cup-Zyklus an. Die Kampagnenkosten sind pro Team auf 75 Millionen Euro begrenzt. In einem weiteren revolutionären Schritt wurde die America’s-Cup-Partnership (ACP) eingeführt, in der die Teams gemeinsam über Cup-Aktivitäten entscheiden. Die erste Vorregatta zum 38. America’s Cup findet vom 21. bis zum 24. Mai auf kleineren AC40-Yachten in Cagliari (Sardinien) statt.