Ambrosius wechselt auf Leihbasis vom HSV nach Karlsruhe

Hamburg (dpa/lno) –

Stephan Ambrosius verlässt den Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und wechselt auf Leihbasis zum Ligarivalen Karlsruher SC. Das teilten die beiden Clubs am Dienstag mit. «Für Stephan ist es wichtig, dass er nach seiner langen Verletzungspause infolge seines Kreuzbandrisses wieder Spielpraxis bekommt, was sich in unserem Kader aktuell schwierig gestaltet», sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt.

Der Innenverteidiger Ambrosius stammt aus dem HSV-Nachwuchs und absolvierte bislang 28 Pflichtspiele bei den Profis. In dieser Saison kam der 23-Jährige jedoch noch nicht zum Einsatz.