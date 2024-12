Am Wochenende Zugausfälle zwischen Elmshorn und Itzehoe

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen Reparaturarbeiten an den Gleisen und dem Gleisbett fallen am Wochenende Züge zwischen Elmshorn und Itzehoe aus. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist die Strecke von Samstag, 7. Dezember, um 17.00 Uhr bis Montag, 9. Dezember, um 5.00 Uhr in beiden Richtungen für den Bahnverkehr gesperrt. Grund dafür sind Weichenarbeiten in Glückstadt.

Die Züge der Linie RE 6 fallen somit am 7. Dezember ab 16.00 Uhr und am 8. Dezember ganztägig zwischen Hamburg-Altona und Itzehoe aus. Die Züge werden nach DB-Angaben durch Busse ersetzt. Express-Busse mit der Bezeichnung RE 6X würden direkt zwischen Hamburg-Altona und Itzehoe ohne Zwischenhalt verkehren. Zudem würden Busse zwischen Pinneberg und Itzehoe mit Halt in Elmshorn fahren.

Seit dem 25. November und noch bis zum Montag, 9. Dezember, wird zwischen Glückstadt und Elmshorn der Oberbau erneuert, erklärt die DB. Dabei würden etwa 5.800 Schwellen, 6.500 Tonnen Schotter sowie 7.000 Meter Schienen verbaut. Die Züge der RB 61 (nordbahn) werden in dieser Zeit zwischen Elmshorn und Itzehoe durch Busse ersetzt.

Die DB modernisiert derzeit ihre Infrastruktur in Schleswig-Holstein. Ziel sei, dass die DB wieder pünktlicher, verlässlicher und profitabler werde. Man wolle damit die Zahl der Fahrgäste und den Marktanteil der klimafreundlichen Bahn deutlich steigern, heißt es.