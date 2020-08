Am Steuer eingeschlafen: Unfall mit einer Toten

Lütjensee (dpa/lno) – Bei dem Zusammenstoß eines Wohnmobils mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 404 bei Lütjensee (Kreis Stormarn) ist am Freitag eine Frau ums Leben gekommen. Drei Menschen wurden verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war Unfallursache, dass der 67 Jahre alte Fahrer des aus Norden kommenden Wohnmobils am Steuer eingeschlafen war und in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte das Fahrzeug gegen den entgegenkommenden Lastwagen mit Sattelauflieger. Dabei sei die Beifahrerin in dem Wohnmobil so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher und die Fahrerin des Lastwagens wurden verletzt. Eine Autofahrerin sei vor Schreck auf den Lastwagen aufgefahren und habe einen leichten Schock erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Die Bundesstraße musste mehrere Stunden gesperrt werden.