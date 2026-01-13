Am Hamburger Flughafen läuft wieder Normalbetrieb

Hamburg (dpa/lno) –

Trotz Eisregen und anschließendem Tauwetter herrscht am Flughafen Hamburg wieder Normalbetrieb. «Der Winterdienst am Hamburg Airport hat die Lage sehr gut im Griff», sagte ein Sprecher auf dpa-Anfrage. Dennoch könne es – auch aufgrund der Wetterbedingungen an anderen Flughäfen – immer zu Verzögerungen oder Streichungen kommen. Passagiere werden daher gebeten, ihren Flugstatus im Blick zu behalten und sich bei Streichungen oder Umbuchungen direkt an die Fluggesellschaft zu wenden, hieß es. Sturmtief «Elli» hatte am Wochenende für einige Verspätungen und Ausfälle am Hamburger Flughafen gesorgt.