Stühle stehen in einem Klassenzimmer auf den Tischen. Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein soll am 25. Mai für weitere Jahrgänge wieder die Schule beginnen. Das gilt für die Klassen 1 bis 3 an Grundschulen sowie die Jahrgänge 8,9 und 10 an Gemeinschaftsschulen und Gymnasien, wie die Landesregierung am Freitag mitteilte.