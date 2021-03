Althusmann wirbt für mehr Frauen in der Politik

Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister von Niedersachsen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann hat anlässlich des Internationalen Frauentags für einen höheren Frauenanteil in der Politik geworben. Es seien leider noch zu wenig Frauen in den Parlamenten tätig, sagte Althusmann am Montag in Hannover. «Deshalb möchte ich heute im Hinblick auf die Kommunalwahl im September betonen, dass wir noch mehr Mitarbeit von Frauen in der Politik brauchen, damit sie mitgestalten und sich aktiv einbringen können.» Die CDU appelliere an alle Frauen, die sich die Übernahme eines politischen Amtes vorstellen könnten und dies aus verschiedenen Gründen bisher noch nicht getan haben, sich zu engagieren.

«Steigen Sie mit ein in die politische Arbeit, bringen Sie sich ein», sagte Althusmann. Um eine höhere Repräsentanz von Frauen in der Politik zu erreichen, führe der Weg auch über die Kommunalparlamente in den Städten, Gemeinden und Landkreisen. «Gerade in Zeiten der Pandemie müssen wir nach neuen Wegen und guten Ideen für das Gemeinwohl suchen.» Da dies immer digitaler geschehe, eröffneten sich in Bezug auf Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Parteiamt auch viele neue Möglichkeiten.

