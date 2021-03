Althusmann weist Vorwurf mangelhafter Corona-Hilfe zurück

Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister Niedersachsen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat den Oppositionsvorwurf, der Wirtschaft in der Corona-Krise nur mangelhaft zu helfen, zurückgewiesen. «Wir tun alles, um jeden Arbeitsplatz in diesem Land zu sichern», sagte er am Dienstag im Landtag in Hannover. Vorwürfe der Opposition, es gebe Chaos und Staatsversagen bei den Hilfen für Unternehmen wies Althusmann als «Unverschämtheit» zurück. Trotz Problemen und Verzögerungen seien die Gelder der verschiedenen Hilfsprogramme inzwischen größtenteils ausgezahlt, Milliardensummen hätten die Betroffenen erreicht.

Der Grünen-Abgeordnete Detlev Schulz-Hendel hatte bemängelt, die Auszahlung der Wirtschaftshilfen laufe weiterhin schleppend und bürokratisch ab und komme bei vielen klein- und mittelständischen Unternehmen in Niedersachsen nicht an. Die Forderung der Grünen nach einem Härtefallfonds für Unternehmen, die aus verschiedenen Gründen bisher nicht die notwendige Unterstützung erhalten haben, sei noch drängender geworden. Gleiches gelte für Überbrückungskredite für Firmen, die jetzt schnell kommen müssten.

Der FDP-Abgeordnete Jörg Bode warf dem Wirtschaftsminister vor, allein auf den Umfang der Auszahlung von Hilfsprogrammen zu gucken. Es gebe aber etliche zumeist kleine Firmen, die durch die Maschen des Hilfsnetzes fielen. Es drohten in großem Umfang Schließungen, die die Regierung verhindern müsse.

© dpa-infocom, dpa:210316-99-843997/2