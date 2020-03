Althusmann warnt vor wirtschaftlichen Engpässen

Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister von Niedersachsen. Foto: picture alliance / Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Angesichts der Coronakrise erwartet Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) massive Auswirkungen für Industrie und Handel. «Wir stehen vor ernstzunehmenden Herausforderungen für die niedersächsische Wirtschaft», sagte er am Dienstag in Hannover. «Wir können nicht ausschließen, dass es zu Produktionsunterbrechungen und Lieferengpässen kommt.» Diese beträfen die Industrie, ausdrücklich aber nicht die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung.

Angesichts ausbleibender Zulieferungen aus China drohten Unterbrechungen der Lieferketten bereits ab der kommenden Woche in bestimmten Bereichen der Industrie, bei Zulieferern und der Automobilbranche. Erhebliche Engpässe drohten auch in der Lebensmittelindustrie, etwa weil Zulieferungen für Verpackungen nicht einträfen. «Wir befinden uns in einer Krise, in einer echten Notlage», sagte Althusmann. «Die Situation ist ernst.»

Finanzminister Reinhold Hilbers sicherte indes sämtlichen Unternehmen und Selbstständigen Unterstützung zu. «Wir lassen niemanden in Niedersachsen im Stich», sagte der Minister. «Wir handeln schnell, wir handeln entschlossen, wir handeln wirkungsvoll.» Es werde alles getan, um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu gewährleisten.