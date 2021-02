Althusmann setzt auf vorsichtige Öffnung des Tourismus

Bernd Althusmann (CDU), Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung von Niedersachsen. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef Bernd Althusmann (CDU) setzt auf eine vorsichtige Öffnung des Tourismus zu Ostern. Zwar könne es bei der aktuellen Corona-Lage keine Entwarnung geben, sagte Althusmann am Donnerstag in Hannover. «Aber die Strategie des Impfens und Testens wird uns in die Normalität führen können.» Mit Blick auf die Osterferien gehe es darum, eine vorsichtige, gestaffelte Perspektive für den Tourismus zu entwickeln. Dies halte er im Moment für denkbar. Wichtig sei bei den nächsten Bund-Länder-Beratungen zum Corona-Kurs am kommenden Mittwoch eine starke Abstimmung der Länder untereinander.

Er wolle den Osterurlaub noch nicht aufgeben, sagte Althusmann auch der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung». Er gehe davon aus, dass mit einer klugen Strategie und einem deutlichen Ausbau der Testungen und Impfungen manches möglich sein werde – für Gastronomie, Einzelhandel und Wirtschaft. Althusmann forderte, die Impfzentren auch als Testzentren auszurüsten.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wollte sich unterdessen an Mutmaßungen über etwaige nächste Öffnungsschritte nicht beteiligen. «Vor unserer Konferenz am Mittwoch wird es wieder jede Menge Spekulationen in Sachen Corona geben, was künftig gelten soll, wie es sein sollte – da wird viel rauf und runter diskutiert werden. Ich werde mich an diesem Kuddelmuddel nicht beteiligen», sagte Weil. «Ich glaube, wir sollten auf der Ministerpräsidentenkonferenz intensiv darüber reden, was jetzt die richtigen Schritte sind, aber nicht vorher allzu viele Spekulationen miteinander austauschen.»

