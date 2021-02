Althusmann rechnet vorerst kaum mit Lockerungen

Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister von Niedersachsen, schaut in die Kamera. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Osnabrück (dpa/lnw) – Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) rechnet vorerst kaum mit Lockerungen der Corona-Beschränkungen. «Ich fürchte, dass es zunächst kaum Lockerungen geben kann, weil das selbst unsere Zahlen in Niedersachsen noch nicht hergeben», sagte er der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Freitag). Sorgen machten ihm vor allem mutierte Varianten des Coronavirus. «Wenn wir jetzt das mutierte Virus nicht in den Griff bekommen, ist immer damit zu rechnen, dass wir Rückschläge erleiden», sagte er weiter. So lange die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche – nicht unter 25 sinke, müsse man sehr aufpassen.

Inzwischen sind in Niedersachsen 166 Fälle von Coronavirus-Mutationen nachgewiesen worden. Nach Informationen des Landesgesundheitsamtes ging es in 97 Fällen um die britische und in einem Fall um die südafrikanische Variante. In 68 Fällen konnten die Varianten noch nicht näher identifiziert werden.

