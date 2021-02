Althusmann nennt Lockerungen zu Ostern als Ziel

Bernd Althusmann (CDU), Niedersachsens Wirtschaftsminister, spricht. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – In der Debatte um mögliche Lockerungen der Corona-Regeln zu Ostern hat Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann für eine Perspektive für den Tourismus geworben. «Es sollte unser Ziel sein, Ostern Lockerungen zu ermöglichen – uns allen würde der Ausblick auf wieder mögliche Urlaubsreisen zweifellos guttun», sagte der CDU-Politiker der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» (Dienstag). Prognosen zur Entwicklung der Infektionszahlen hätten nur eine sehr kurze Halbwertszeit. In der nächsten Bund-Länder-Runde am 3. März sollten aber «Aussagen über den Neustart der Tourismusbranche in Deutschland getroffen werden».

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte sich zuvor zurückhaltender geäußert. Für eine Festlegung zum Thema Osterurlaub sei es noch zu früh. «So gerne ich den an einer Reise Interessierten und dem Beherbergungsgewerbe Orientierung geben würde – definitive Aussagen sind leider noch nicht möglich», sagte Weil am Montag.

© dpa-infocom, dpa:210216-99-459518/2