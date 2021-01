Althusmann fordert mehr Teamgeist von Merz

Bernd Althusmann, Niedersachsens Wirtschaftsminister (CDU). Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens CDU-Chef und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat von Friedrich Merz nach dessen Niederlage beim Kampf um den CDU-Bundesvorsitz mehr Teamgeist gefordert. Er kritisierte den Wunsch von Merz nach einer schnellen Berufung in das Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Sonntag vorab berichtete. «Der Zeitpunkt für ein Angebot zur Übernahme eines Regierungsamtes war gelinde gesagt überraschend, dadurch wirkt es jetzt recht schräg», sagte Althusmann. «Ich bin nicht glücklich darüber, dass gerade der Eindruck entsteht oder womöglich entstehen soll, es gehe ihm mehr um seine Person.»

Althusmann betonte, er schätze Merz und es «wäre ein starkes Signal, wenn er mit an Bord wäre, was voraussetzt, sich selbst auch einordnen zu können und zu wollen». Ob sich Merz im Bundestagswahlkampf in ein Team einbinden lasse, müsse er nun selbst entscheiden. «Persönlich fände ich das gut. Ohne Teamplay geht es aber dabei nicht», betonte Althusmann.

Er mahnte auch dringend neuen Zusammenhalt der Christdemokraten an: «Das hatten wir uns im Übrigen alle versprochen: Dass es ab dem 17. Januar wieder um unseren Zusammenhalt geht.» Vor dem Parteitag sei die Stimmung aufgeheizt gewesen. «Wenn der Pulverdampf des Parteitags verflogen ist, sollte die Einbindung von Friedrich Merz und der großen Gruppe in der CDU, die sich von seiner wertkonservativen Haltung und der Art, die Dinge beim Namen zu nennen, angesprochen fühlt, ernsthaft angepackt werden.»