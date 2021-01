Althusmann: FDP guter Koalitionspartner in Regierungen

Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister von Niedersachsen, spricht. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Berlin (dpa) – Niedersachsens CDU-Vorsitzender Bernd Althusmann hat mit Unverständnis auf die FDP-Schelte des Parteivorsitz-Kandidaten Norbert Röttgen reagiert. «Diese Einlassung hätte ich so an seiner Stelle nicht getätigt, weil die FDP üblicherweise ein guter Koalitionspartner in zahlreichen Regierungen der Vergangenheit war, auch in Niedersachsen», sagte Althusmann am Donnerstag kurz vor dem Bundesparteitag der CDU. Im Umkehrschluss lasse dies «einen gewissen Automatismus in Richtung Schwarz-Grün erkennen».

Röttgen hatte sich zuvor kritisch zu einer Zusammenarbeit mit der FDP geäußert. «Die FDP hat ein historisches Versagen zu verantworten, indem sie sich nach zwei großen Koalitionen einem neuen Anfang und der Regierungsverantwortung verweigert hat», sagte er der «Augsburger Allgemeinen» (Mittwoch). «Auf eine Partei, die mal Lust hat zu regieren und dann wieder nicht, kann man sich nicht verlassen», sagte der Außenpolitiker. «Das sind unsichere Kantonisten, auf die ich nicht setzen würde.»

Althusmann sagte dazu in einer Videokonferenz mit Journalisten: «Ich hätte die FDP jetzt nicht so abgestempelt.» Er erlebe auch in Niedersachsen eine sehr engagierte und hochmotivierte FDP. «Also ich würde ihr nicht unterstellen, dass sie nicht regieren will.» Zugleich bezeichnete Althusmann die FDP als einen «nicht immer ganz einfachen Regierungspartner».

Die CDU wird an diesem Samstag auf einem Online-Parteitag über die Nachfolge der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer entscheiden. Für den Posten bewerben sich Röttgen sowie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz.