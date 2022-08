Althusmann: Bund hat mit 9-Euro-Ticket Strohfeuer erzeugt

Zahlreiche Reisende kommen mit dem Zug am Bahnhof Norddeich Mole an. Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) –

Kurz vor Ende des 9-Euro-Tickets im Nah- und Regionalverkehr hat Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) die Kritik an der Bundesregierung bekräftigt. «Mit dem 9-Euro-Ticket hat der Bund ein Strohfeuer erzeugt», sagte Althusmann der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Das Ticket habe kurzfristig zur Entlastung beigetragen. «Aber so etwas macht man doch nicht ohne ein Konzept, wie der Nahverkehr auf Dauer länderübergreifend attraktiver werden kann.»

Zuvor hatte Althusmann gesagt, dass er ein landesweites 49-Euro-Ticket in Niedersachsens für möglich halte – sofern der Bund das notwendige Geld erhöht. Der Minister hatte zudem ein norddeutsches Ticket ins Spiel gebracht – konkreter wurde die Idee bis zuletzt allerdings nicht.

Die Grünen-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, Julia Willie Hamburg, sagte der dpa: «Unser bisheriges Konzept für Niedersachsen sieht vor, dass wir ein Klimaticket für zwei Euro am Tag haben wollten. Für Schülerinnen und Schüler, Menschen mit geringem Einkommen und Rentner und Rentnerinnen haben wir ein 365-Euro-Jahresticket vorgesehen, also für einen Euro am Tag.» Hamburg verwies auf eine Forderung der Bundes-Grünen nach einem bundesweiten 49-Euro-Ticket und einem Regionalticket für 29 Euro pro Monat.

Noch bis zum 31. August gilt das bundesweite 9-Euro-Ticket, das Anfang Juni begann. Der Großraum-Verkehr Hannover (GVH) verkaufte nach eigenen Angaben mehr als 760.000 dieser Fahrkarten. Dazu kommen noch Abonnenten. Bei der Bremer Straßenbahn AG waren es in den drei Monaten insgesamt rund 373.000 Tickets.

Einige Kommunen in Niedersachsen haben günstige Folgelösungen angekündigt. Im Landkreis Lüchow-Dannenberg soll es etwa ab September ein 365-Euro-Jahresticket geben.

Im GVH können Abonnenten für zweieinhalb Monate kostenlos weitere Menschen mitnehmen. Die Aktion gilt vom 1. September bis zum 15. November, wie der Verkehrsverbund kürzlich mitteilte. Ein Stammkunde kann dann rund um die Uhr einen Volljährigen mitnehmen und bis zu drei Kinder oder Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren.