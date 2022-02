Althusmann als Spitzenkandidat vorgeschlagen

Bernd Althusmann, Landesvorsitzender der CDU. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Der CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann soll seine Partei als Spitzenkandidat in die Landtagswahl im Herbst führen. Er wurde dafür am Freitag bei einer digitalen Klausur des Landesvorstandes vorgeschlagen, wie die Partei mitteilte. Althusmann ist damit aber noch nicht gewählt – bei einem Parteitag am 19. März wird er sich den Angaben zufolge offiziell bewerben.

«Für das Vertrauen und die große Unterstützung von Fraktion und Partei bin ich sehr dankbar», sagte der CDU-Landeschef laut Mitteilung. Der 55-Jährige ist in der rot-schwarzen Landesregierung Stellvertreter von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung. Seit 2016 ist Althusmann Landesvorsitzender der Christdemokraten. Von 2010 bis 2013 war er Kultusminister des Landes. Es gilt als ausgemacht, dass er bei der Landtagswahl am 9. Oktober gegen Amtsinhaber Weil antreten wird.

