Wilster (dpa/lno) – Ein unter Denkmalschutz stehendes Reetdachhaus in Wilster (Kreis Steinburg) ist niedergebrannt. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte, als sie am Dach Flammen bemerkt hatten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Warum das Feuer am Samstag in dem Wohnhaus ausbrach, war am Montag noch unklar. Das Gebäude wurde renoviert. Auch ein kleiner Schuppen brannte nieder. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 200 000 Euro.