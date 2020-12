Altes Pastorenhaus wird zu neuem Standort gerollt

Martfeld (dpa) – Ein fast 500 Jahre altes, wertvolles Fachwerkhaus beginnt heute im niedersächsischen Martfeld bei Diepholz eine dreitägige Reise. Dabei kommt nach Angaben der Organisatoren eine althergebrachte Technik zum Einsatz: Das Pastorenhaus von 1535 wird auf untergelegten Rundhölzern 140 Meter weit an einen neuen Standort gerollt. Das Ziel soll am Freitag erreicht werden. Das Haus gilt als architekturgeschichtliche Rarität: Es war in ein größeres Bauernhaus eingebaut, das entfernt worden ist. Künftig soll das Pastorenhaus als Museum für die Geschichte der Reformation in der Region dienen.

Pastorhaus zieht um