Alte Landdisco wird nach Umzug im Museum eröffnet

Cloppenburg (dpa/lni) – Vor drei Jahren zog eine alte Dorfdiskothek per Schwertransporter rund 40 Kilometer um: Nun wird die Disco am Freitag im Museumsdorf Cloppenburg mit einem Festakt neu eröffnet. Eine Spezialfirma hatte 2018 die Fassade der Disco «Zum Sonnenstein» in Harpstedt in acht Teile zerschnitten, Tieflader transportierten das Gebäude dann ins Museum. Die alte Disco, die bis in die 2000er Jahre betrieben wurde, wurde dort samt Tanzfläche, DJ-Pult, Lichtanlage und Möbeln als Zeugnis für die Jugend- und Freizeitkultur in der Nachkriegszeit wieder aufgebaut. Zum Festakt am Freitag (16.00 Uhr) werden auch Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler (CDU), die ehemaligen Discobetreiber Klaus und Gunda Senkstake sowie mehrere ehemalige DJs erwartet.

© dpa-infocom, dpa:210715-99-398209/2