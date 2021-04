Alsterfontäne soll ab Dienstag wieder sprudeln

Hamburg (dpa/lno) – Sie gehört seit 1987 zu Hamburg wie der Michel oder die Elbe: die Alsterfontäne. Sie sprudelt alljährlich von April bis November. Nun beginnt die neue Saison: Von Dienstag an soll die Fontäne wieder täglich von 09.00 Uhr bis Mitternacht der Blickfang auf der Binnenalster sein. Um 13.15 Uhr wollen Umweltsenator Jens Kerstan sowie Nathalie Leroy, Geschäftsführerin Hamburg Wasser und Bezirksamtsleiter Falko Droßmann die Fontäne wieder einschalten. Dabei befördern die Pumpen rund 180 Kubikmeter Wasser pro Stunde, um die bis zu 60 Meter hohe Wassersäule gen Himmel zu schießen. Neu ist in diesem Jahr ein effektiverer Motor für die Pumpen, so dass diese über 20 Prozent energiesparender arbeiten.

