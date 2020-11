Alsterfontäne muss für die kalte Jahreszeit weichen

Die Alsterfontäne. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Für die kalten Wintermonate hat es sich in Hamburg vorerst ausgesprudelt: Die Alsterfontäne inmitten der Binnenalster ist am Montag abgebaut worden. Zur Adventszeit soll an ihrer Stelle ein Weihnachtsbaum stehen, wie die Senatskanzlei mitteilte. Dieser wird demnach Ende November aufgestellt. 210 Tage lief die Alsterfontäne laut Senatskanzlei in diesem Jahr. Im Regelbetrieb schießt die Pumpe des Hamburger Wahrzeichens demzufolge etwa 170 000 Liter Wasser in eine Höhe von bis zu 60 Metern. Wegen schlechter Witterung im Winter ist die Fontäne demzufolge erst wieder von März 2021 an zwischen 9 Uhr morgens und Mitternacht in Betrieb.