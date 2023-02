Alster-Damen unterliegen Düsseldorf im Hallenhockey-Finale

Hockeyspielerin Hannah Gablac, hier im Trikot Deutschlands, in Aktion. Frank Uijlenbroek/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main (dpa) –

Die Damen des Club an der Alster haben das Endspiel bei den deutschen Hallenhockey-Meisterschaften in Frankfurt/Main verloren. Die ersatzgeschwächten Hanseatinnen unterlagen am Sonntag dem Titelverteidiger Düsseldorfer HC mit 1:4 (1:1). Obwohl bei Alster sieben Nationalspielerinnen sowie die verletzte Torjägerin Lisa Altenburg (Handbruch) fehlten, lieferte der Nordzweite dem Favoriten einen großen Kampf.

Hannah Gablać (21.) hatte zunächst den Führungstreffer von Sara Strauss (18./Strafecke) ausgeglichen, ehe Düsseldorf mit einem Strafecken-Doppelschlag von Selin Oruz (35.) und Annika Sprink (37.) davonzog. Der Nordzweite warf am Ende mit sechs Feldspielerinnen ohne Torfrau noch einmal alles nach vorn, kassierte dann aber das 1:4 durch Elisa Gräve (58.). Düsseldorfs fünf Nationalspielerinnen fliegen erst am Montag zur DHB-Auswahl nach Sydney.