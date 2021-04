Alster-Damen legen im Viertelfinale um Hockey-Titel vor

Hamburg (dpa/lno) – Die Hockey-Damen vom Club an der Alster steuern weiterhin Kurs Titelverteidigung. Das Team von Trainer Jens George hat im ersten Viertelfinal-Duell am Samstag einen 6:0 (3:0)-Erfolg beim Berliner HC gefeiert. In der Serie «Best of three» sind die Hamburgerinnen damit in Führung gegangen. Wer zweimal siegt, erreicht die Endrunde. Das zweite und möglicherweise dritte Spiel finden am kommenden Wochenende in der Hansestadt statt.

George betonte mit Blick auf die Regularien, nach denen lediglich die Siege ausschlaggebend sind für die Teilnahme an der Endrunde in Mannheim (8./9. Mai) und nicht das Torverhältnis: «Für die sechs Tore können wir uns nichts kaufen.»

Die Herren vom Hamburger Polo-Club unterlagen dagegen Titelverteidiger Uhlenhorst Mülheim mit 0:1 (0:1). Der Club an der Alster verlor gegen Rot-Weiss Köln mit 0:2 (0:1), die HTHC-Damen mussten sich dem Düsseldorfer HC mit 1:2 (1:0) beugen. Im Abstiegskampf unterlagen die Großflottbeker THGC-Damen dem Rüsselsheimer RK mit 0:2 (0:1).

© dpa-infocom, dpa:210424-99-337825/2

Spiele Herren

Spiele Damen