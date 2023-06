Alster-Damen erreichen Hockey-Finale in Mannheim

Deutschlands Viktoria Huse in Aktion. Huse zog mit ihrem Club an der Alster ins DM-Finale ein. Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Mannheim (dpa/lno) –

Die Damen des Clubs an der Alster stehen erstmals seit dem Titelgewinn 2019 wieder im Endspiel der deutschen Feldhockey-Meisterschaften. Die Hanseatinnen setzten sich am Samstag im Halbfinale in Mannheim mit 3:1 (3:0) gegen Rot-Weiss Köln durch. Zweimal Hannah Gablać (19./25. Minute) und Nationalspielerin Viktoria Huse (25.) per Strafecke hatten für eine 3:0-Pausenführung gesorgt, ehe Antonia Lonnes (31.) verkürzte.

Die Damen des Uhlenhorster HC waren hingegen zuvor in ihrem Halbfinale mit 0:2 (0:1) am Mannheimer HC gescheitert. «Wir haben ein bisschen zu verkopft gespielt», kritisierte UHC-Trainer Johannes Persoon. «Wir waren vorne auch zu ungefährlich und haben zu wenig Bälle festgemacht.» Lucia Jiménez (26.) und Naomi Heyn (56.) trafen für die konterstarken Gastgeberinnen, die im Finale am Sonntag (11.30 Uhr) gegen die Alster-Damen spielen.