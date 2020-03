Alles ruhig in Schleswig-Holstein: Polizei zufrieden

Zwei Polizisten stehen beieinander. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Die Bevölkerung in Schleswig-Holstein hat am Wochenende nach Angaben der Polizei die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Maßnahmen weitgehend befolgt. Wie schon am Samstag war es auch am Sonntag zwischen Nord- und Ostseeküste ruhig. «Die Menschen halten sich überwiegend an die Verfügungen und handeln sehr verantwortungsbewusst», sagte eine Polizeisprecherin.

An den Stränden und in den Innenstädten, wie in der Landeshauptstadt Kiel und in Lübeck liefen in der Frühlingssonne nur vereinzelt Leute. Die Polizeibeamten mussten nur wenige Personen ansprechen, die sich nicht an die Vorgaben hielten. So wurden einig Tagesausflügler wieder zurückgeschickt. Die meisten der Angesprochenen zeigten Verständnis.

Die Landesregierung hatte am Freitag noch einmal ihre Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus verschärft. Private Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern oder Grillabende sowie Ansammlungen von Personen im öffentlichen Raum mit mehr als fünf Teilnehmern waren untersagt worden. Einzige Ausnahme ist, wenn Eltern und ihre Kinder gemeinsam unterwegs sind.