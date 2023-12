Aller-Deich bei Celle teilweise beschädigt

Langlingen (dpa/lni) –

Ein Deich an der Aller bei Celle ist durch Hochwasser und Regen teilweise beschädigt worden. An einem Campingplatz in Langlingen sollen mit Sandsäcken und mobilen Deichen drei Sicherungslinien aufgebaut werden, teilte der Landkreis Celle mit. Der Landkreis wies die Bevölkerung an, Deiche nicht mehr zu betreten. Sie seien so aufgeweicht, dass die Gefahr bestehe, dass sie brechen. In Wienhausen südöstlich von Celle könnten Evakuierungen notwendig werden, hieß es.

Bürger sollten versuchen, sich selbst zu helfen und den Notruf nur bei akuter Gefahr zu wählen. Wegen des hohen Aufkommens könne die Feuerwehr nicht jedem Notruf nachgehen.

In dem Landkreis gebe es wegen des Hochwassers zudem auch Straßensperrungen, etwa in der Stadt Celle. Weitere Überschwemmungen drohen den Angaben nach im Südwesten der Stadt an einem Kanal. Der Landkreis habe bereits am Dienstag einen Lagestab eingerichtet. «Die Situation ist ernst und kann sich weiter verschärfen», sagte Landrat Axel Flader (CDU).