Allee-Theater bekommt hoch dotierten Hamburger Theaterpreis

Hamburg (dpa/lno) –

Für seine kluge Spielplangestaltung, herausragende Qualität und einzigartige Produktionen für Kinder und Erwachsene wird das Allee-Theater mit einem mit 50.000 Euro dotierten Theaterpreis der Stadt Hamburg ausgezeichnet. So funktioniere erstklassiges Musiktheater für alle Altersklassen, hieß es aus der Kulturbehörde. Das Allee-Theater in der Max-Brauer-Allee in Hamburg-Altona vereint das Theater für Kinder und die Hamburger Kammeroper unter seinem Dach.

«Diese Verbindung des ältesten durchgehend spielenden Kindertheaters in Deutschland mit einer Opernbühne ist einzigartig. Das Team um den Intendanten Marius Adam kombiniert Klassiker, neue Werke und auch alte Fundstücke, bereitet diese liebevoll auf und bringt sie mit großer Kreativität und Leidenschaft auf die Bühne», sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) laut Mitteilung.

Der Preis für Privattheater oder Freie Gruppen soll am 4. November im Allee-Theater überreicht werden. Er wird seit 2017 vergeben, Namensgeberin ist die 2016 gestorbene Hamburger Kultursenatorin Barbara Kisseler. Der Preis wird von der Hermann-Reemtsma-Stiftung unterstützt.