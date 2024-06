Alle Bäderland-Freibäder in Hamburg öffnen diese Woche

Hamburg (dpa/lno) –

Bis Mitte der Woche sollen in Hamburg alle Sommerfreibäder des Betreibers Bäderland öffnen. Bisher ist nur das Kaifubad geöffnet, nun folgen nach und nach bis Mittwoch alle Sommerfreibäder, wie Bäderland auf seinen Internetseiten mitteilte. Bereits am Montag können Schwimmerinnen und Schwimmer in den Bädern Bodenwald, Naturbad Stadtparksee, Marienhöhe und Neugraben ihre Bahnen ziehen. Am Dienstag öffnen die Freibäder in Billstedt und Finkenwerder und am Mittwoch das Sommerbad Osdorfer Born. Die Schwimmbäder Billstedt und Finkenwerder schließen den Angaben zufolge annähernd zeitgleich mit Öffnung ihrer Sommerfreibäder ihre Hallenbäder. Zuvor hatte ndr.de berichtet.

Erstmals stellt Bäderland in Kooperation mit den Asklepios Kliniken in diesem Jahr Gästen an vier Standorten kostenlose Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 zur Verfügung. In den Sommerfreibädern Kaifubad, Billstedt, Bondenwald und Naturbad Stadtparksee finden Besucherinnen und Besucher Sonnencreme-Spender, die kontaktlos genutzt werden können.

Darüber hinaus gibt es in Hamburg noch weitere Freibäder sowie bewachte Badestellen an Seen und Naturbädern.