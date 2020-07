Alkoholverkauf in Schanze eingeschränkt

Polizisten kontrollieren den Zugang zur Großen Freiheit. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Auch in der Nacht zum Sonntag mussten Polizei und Bezirksämter in den Hamburger Ausgehvierteln auf St. Pauli und in der Schanze wieder coronabedingt einschreiten. Im Schanzenviertel seien wegen des dichten Andrangs feierlustiger Besucher in vier Fällen Außer-Haus-Verkaufsverbote für Alkohol ausgesprochen worden – drei durch die Polizei, eines durch das Bezirksamt Altona, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Auf St. Pauli wurde die Große Freiheit wegen des hochen Besucherandrangs gleich mehrfach von der Polizei abgesperrt, weil Abstand halten im Gedränge nicht mehr möglich gewesen sei. In drei Clubs habe es Beanstandungen gegeben.

Insgesamt sei es an den Hotspots der Partyszene in der Nacht zum Sonntag noch voller gewesen als in der Nacht zuvor, sagte die Polizeisprecherin. Sowohl in der Schanze als auch auf St. Pauli hätten Polizisten und Mitarbeiter der Bezirksämter die Menschen immer wieder auf die Einhaltung der geltenden Corona-Regeln hingewiesen. «Grundsätzlich kann man sagen, dass die Besucher verständnisvoll reagiert und sich kooperativ gezeigt haben.»